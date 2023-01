Spotkanie Noworoczne Prezydenta Sieradza 2023 się nie odbędzie. Zobacz jak przebiegało ostatnie. Były nagrody i występy ZDJĘCIA

Spotkanie Noworoczne Prezydenta Sieradza 2019 odbyło się w Teatrze Miejskim Sieradzkiego Centrum Kultury. Ozdobą gali było wręczenie nagród prezydenta w trzech kategoriach: inwestora-mecenasa, osobowość roku i „Sieradz lubię”.

Jak zapewniał przed czterema laty prezydent Sieradza Paweł Osiewała, poprzedni rok był dla miasta udany. - Zajrzeliśmy głęboko pod ziemię, by miasto mogło skorzystać ze złóż geotermalnych. Sieradz podejmował działania, by niwelować negatywne skutki smogu. Dokonana została wymiana kilkuset pieców, kupione zostały nowe autobusy, pojawiły się także rowery miejskie, które pozwalają ekologicznie się poruszać po naszym mieście. 2018 rok był także czasem zmian w obszarze zagospodarowania Sieradza. Już idąc samą ulicą Jana Pawła II widać jak miasto wypiękniało. Przestrzeń wokół Bartka czy dawnej gorzelni to już całkiem inna jakość, która przeniosła nas w XXI wiek, a teraz czekamy z niecierpliwością, by swoje podwoje otworzył nowy Zielony Ryneczek. Zmieniła się sama ulica Żabia, dokonaliśmy ponad 20 inwestycji w chodniki i ścieżki rowerowe, postawiliśmy na e-usługi. Cieszą także nowe baseny. Nie było większej radości niż widok tysięcy ludzi korzystających w upalne sierpniowe dni z tej nowinki i rzeki Warty. Sieradz nie mniej dynamicznie niż w latach ubiegłych rozwijał się także pod względem przedsiębiorczości. Mamy szczęście do inwestorów-ludzi, którzy wciąż podnoszą poprzeczkę.