Spotkanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z policjantami ZDJĘCIA

Policyjny profilaktyk i dzielnicowy oraz przedstawiciel Terenowego Oddziału Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego spotkali się z seniorami z Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu. To kolejna odsłona akcji profilaktycznej „Bądź czujny, nie daj się nabrać” oraz realizowanych działań edukacyjnych „Na drodze patrz i słuchaj”.

Spotkanie było także okazją do zaprezentowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki której każdy może mieć wpływ na to, co się dzieje w naszym otoczeniu i zgłaszać zauważone wykroczenia, natomiast dzięki aplikacji Moja Komenda — można łatwo znaleźć dzielnicowego i skontaktować się z nim.