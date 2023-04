Sieradzki szpital zakupił sprzęt okulistyczny za 780 tysięcy złotych ZDJĘCIA

Zakupiono Laser Valon TT o długości fali 577 nm, który łączy w sobie tryb leczenia punktowego i wielopunktowego, a przeznaczony jest do laseroterapii siatkówki (retinopatia cukrzycowa, centralna chorioretinopatia surowicza, zwyrodnienia siatkówki, otwory i przedarcia siatkówki). Laser może pracować w trybie CW oraz short puls (tzw.mikropulsowy) co minimalizuje ryzyko zabiegu, a jego unikalna formuła umożliwia wykonanie zabiegów MLT oraz ALT terapii jaskry.

Nowością jest także Laser yag typ MRQ o długości fali 1064nm. Urządzenie umożliwia wykonywanie zabiegów takich jak kapsulotomia tylna w tzw. zaćmie wtórnej oraz irydotomia laserowa w leczeniu jaskry.

Trzeci zakup, to mikroskop operacyjny z torem wizyjnym typ M844F40 wykorzystywany jest do operacji zaćmy, jaskry oraz siatkówek. Rozwiązania zawarte w mikroskopie stawiają go na pierwszym miejscu wśród mikroskopów okulistycznych, czego dowodem jest uznanie na całym świecie wśród chirurgów okulistycznych.