Sieradzki magistrat zaprasza dziś na kosultację w sprawie Dworku Modrzewiowego

Przypomnijmy, że Dworek Modrzewiowy zwyciężył w I Konkursie "Nasz Zabytek" w województwie łódzkim. Organizatorem konkursu jest Fundacja Most the Most. Dzięki zwycięstwu zabytek otrzyma milion złotych na rewitalizację a cała społeczność Sieradza, szansę na wspólne określenie jego przyszłości.

Dzisiejsze spotkanie będzie okazją aby porozmawiać o Dworku Modrzewiowym.

Spotkanie zaplanowano na godz. 16.00 w sala B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza.