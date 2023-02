Sieradzanka Halina Kolińska, uczestniczka Powstania Warszawskiego świętuje 99 lat!

Halina Kolińska w konspiracji działa od lutego 1941 roku, posługując się pseudonim “Średzka”. Do konspiracji wciągnięta została przez nauczycielkę historii z konspiracyjnego Gimnazjum i Liceum im. św. Zofii w Warszawie. Była łączniczką, kolporterką prasy podziemnej, transportowała broń, brała udział w akcjach zwiadowczych.

W czasie powstania należała do 2. Harcerskiej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej „Żbik” IV zgrupowania Armii Krajowej „Gurt”. Po upadku powstania trafiła do niemieckiej niewoli. Po wojnie wróciła do kraju, skończyła studia farmaceutyczne i została skierowana do pracy w Sieradzu, który stał się jej domem. Kiedy nie miałam kłopotów ze zdrowiem brała udział w uroczystościach patriotycznych. Zwłaszcza dzień 1 sierpnia, czyli wybuchu Powstania Warszawskiego, był dla niej niezwykle ważny.