Sieradz w latach 60. Pochód 1 Majowy na Sienkiewicza. Te ZDJĘCIA to rzadkość!

Przez wiele lat właśnie tą ulicą, prowadzącą wzdłuż płotu okalającego nieistniejące Zakłady Przemysłu Spirytusowego Polmos, przechodziły pierwszomajowe pochody. W następnych latach trasy się zmieniały i szły także ulicą Kościuszki i już na koniec Żwirki Wigury.

Pochód był dużym wydarzeniem dla mieszkańców nie tylko Sieradza, ale całego regionu. Puntem honoru zakładów pracy oraz różnorakich organizacji społecznych i sportowych była jak najliczniejsza obecność na tym wydarzeniu. Nie wypadało wręcz nie być na pochodzie. Jeśli chodzi o wspomnianą ulice Sienkiewicza, to trybuna honorowa, na której było miejsce dla przedstawicieli Komitetu Powiatowego i Miejskiego PZPR oraz władz miasta i powiatu, a także przedstawicieli młodzieży i przodowników pracy, znajdowała się obok istniejących do dziś tzw. bloków wojskowych, które zbudowano w drugiej połowie lat 30 dla kadry oficerskiej 31. Pułku Strzelców Kaniowskich. Bloki do dziś zadziwiają solidnością wykonania oraz przestronnością mieszkań. Dziś już się takich nie buduje.

Unikalne fotografie pochodzą z archiwum sieradzanina Andrzeja Kałuziaka, któremu dziękujemy za ich udostępnienie. Ich autorem jest jego nieżyjący brat Janusz.