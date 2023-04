Sieradz w latach 60 i 70. Tak wyglądał pochód pierwszomajowy UNIKALNE ZDJĘCIA

Pochody pierwszomajowe w Sieradzu chodziły nie tylko ulicą Sienkiewicza, ale także Kościuszki, czy też Żwirki i Wigury. Bywała także trybuna na Rynku, gdzie uczestnicy manifestacji wysłuchiwali przemówień wygłaszanych z reguły przez lokalnych dygnitarzy partyjnych.

Pochód był dużym wydarzeniem dla mieszkańców nie tylko Sieradza, ale całego regionu. Punktem honoru zakładów pracy oraz różnorakich organizacji społecznych i sportowych była jak najliczniejsza obecność na tym wydarzeniu. Nie wypadało wręcz nie być na pochodzie. Niektórzy chodzili też z czysto praktycznych względów, bowiem przy okazji 1 maja organizowano kiermasze, na których można było kupić niedostępne zazwyczaj towary i produkty.

Jeśli chodzi o wspomnianą ulicę Sienkiewicza, to trybuna honorowa, na której było miejsce dla przedstawicieli Komitetu Powiatowego i Miejskiego PZPR oraz władz miasta i powiatu, a także przedstawicieli młodzieży i przodowników pracy, znajdowała się obok istniejących do dziś tzw. bloków wojskowych, które zbudowano w drugiej połowie lat 30 dla kadry oficerskiej 31. Pułku Strzelców Kaniowskich. Bloki do dziś zadziwiają solidnością wykonania oraz przestronnością mieszkań.