Sieradz, rok 1973. Pierwsza Komunia Święta w kolegiacie. Jaka była moda, prezenty? FOTO

Maj to miesiąc komunijny, więc warto zobaczyć jaka była moda w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych. A prezenty? Królowały wówczas zegarki oraz rowery. Jak jest dziś?

Autorem fotografii wykonanych w roku 1973 był nieżyjący już Janusz Kałuziak. Proboszczem parafii w roku 1973 natomiast ks. infułat Apolinary Leśniewski, który kierował wspólnotą od 10 marca 1945 roku. Kapłan urodził się 23 lipca 1891 roku we Wróblewie. 13 czerwca 1920 roku wyświęcony na księdza. We wrześniu 1939 roku został kapelanem wojskowym i pełnił posługę duszpasterską na Okęciu oraz szpitalach na ul. Lwowskiej i w Łazienkach. W czasie Powstania Warszawskiego był z kolei kapelanem Armii Krajowej w Okręgu Warszawa - Śródmieście. Z kolei 16 października 1946 awansowany został do stopnia majora.

Przenosząc się do Sieradz przywiózł z sobą obraz Matki Boskiej Armii Krajowej namalowany przez Irenę Pokrzywnicką. Obraz ukryty był w świątyni do roku 1962. Wówczas ksiądz infułat przekazał go Prymasowi Polski Stefanowi Wyszyńskiemu.