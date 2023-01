Sieradz pamięta! Odsłonięcie tablicy upamiętniającej zamordowanych Żydów ZDJĘCIA

Dlaczego tablica akurat w tym miejscu? Otóż w podominikańskiej świątyni Niemcy przetrzymywali Żydów przez wywózką do miejsca kaźni. Przypomniała to zresztą przełożona sieradzkiej wspólnoty klasztornej siostra Anna Papierz, czytając fragment "Kroniki okupacyjnej sióstr urszulanek w Sieradzu".

W przedwojennym Sieradzu Żydzi stanowili, po Polakach, drugą co do wielkości grupę narodowościową. Według spisu z roku 1921 w mieście mieszkało 6.583 Polaków i 2.680 Żydów. Było też siedmiu Rosjan, pięciu Czechów, trzech Ukraińców, dwóch Finów i jeden Słowak. W roku 1938 wyznawcy judaizmu stanowili 22,5 procent mieszkańców miasta, a religii rzymsko-katolickiej 76,6 procent. Los ludności źydowskiej w mieście pogorszył się wraz z wejściem Niemców.1 marca 1940 roku Niemcy utworzyli w Sieradzu getto. Działał w nim samorząd żydowski, wybrany i powołany przez Niemców. Wszystkich niezdolnych do pracy wywożono do getta w Łodzi albo transportami do obozów śmierci. Fachowców, a także zdrowych, zdolnych do pracy ludzi, zorganizowanych w kolumny robocze, zatrudniano w sieradzkich warsztatach i obozach pracy poza Sieradzem, np. w innych gettach. Tam wykonywali rozmaite prace, m.in. szycie odzieży dla wojsk niemieckich.