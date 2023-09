Sieradz - lista lokali wyborczych 2023. Gdzie można oddać głos?

adres: Żwirki i Wigury 3, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Nadwarciańska 2, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Adama Mickiewicza 6, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Stefana Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: T. Grzesika i R. Piwnika 1, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Marcina Stacheckiego-Koliba 3, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Jana Pawła II 48, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Jana Pawła II 41, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Władysława Łokietka 27A, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Szlachecka 11, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Rycerska 4, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Uniejowska 199, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Władysława Broniewskiego 30, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Ks. Apolinarego Leśniewskiego 18, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Aleja Grunwaldzka 10, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Władysława Łokietka 55, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: 3 Maja 7, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Krakowskie Przedmieście 123a, 98-200 Sieradz numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

Głosowanie korespondencyjne – co warto o nim wiedzieć?

Jak głosować w wyborach 2023? Poradnik wyborcy.

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Wybory – kiedy odbywa się głosowanie?

Wybory parlamentarne przebiegają w głosowaniu tajnym oraz są powszechne i bezpośrednie. Głosowane odbywa się w lokalach wyborczych, które są otwarte od godz. 7:00 do godz. 21:00 w dniu wolnym od pracy. Zdarzają się wyjątkowe sytuacje, kiedy godziny otwarcia lokali zostaną wydłużone. O takich zdarzeniach pojawia się zawsze informacja.