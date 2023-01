Sieradz lat 70. Bierzmowanie w kolegiacie. Był biskup włocławski ZDJĘCIA

Proboszczem parafii pod wezw. Wszystkich Świętych był natomiast ksiądz infułat Apolinary Leśniewski. Stał on na czele parafii od 10 marca 1945 roku. Apolinary Leśniewski urodził się 23 lipca 1891 roku we Wróblewie. 13 czerwca 1920 roku wyświęcony został na kapłana. We wrześniu 1939 roku został kapelanem wojskowym i pełnił posługę duszpasterską na Okęciu oraz szpitalach na ul. Lwowskiej i w Łazienkach. W czasie Powstania Warszawskiego był z kolei kapelanem Armii Krajowej w Okręgu Warszawa - Śródmieście. Z kolei 16 października 1946 awansowany został do stopnia majora.

Przenosząc się do Sieradz przywiózł z sobą obraz Matki Boskiej Armii Krajowej namalowany przez Irenę Pokrzywnicką. Obraz ukryty był w świątyni do roku 1962. Wówczas ksiądz infułat przekazał go Prymasowi Polski Stefanowi Wyszyńskiemu.

Od 20 listopada 1950 roku do 21 października 1952 przebywała w zakładach karnych w Sieradzu i Łęczycy. Powodem uwięzienia było niezłożenie donosu o działalności w sieradzkim Liceum Ogólnokształcącym organizacji młodzieżowej "Katyń". W latach 1946 - 1971 sprawował urząd dziekana sieradzkiego. Był także kanonikiem kolegiaty kaliskiej. Odznaczony został Medalem Niepodległości i Złotym Krzyżem Zasługi. Był tajnym szambelanem Jego Świętobliwości oraz protonotariuszem apostolskim.