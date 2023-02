Sieradz jest z Ukrainą. W mieście mamy około 500 uchodźców ZDJĘCIA

Na samym początku uruchomiono magazyn, gdzie na Ukraińców czekała odzież, środki chemiczne i najpotrzebniejsze rzeczy. Sieradzanie gremialnie ruszyli z pomocą.

- Muszę powiedzieć, że po prawie roku czasu w Sieradzu jestem pozytywnie zaskoczona - mówi Natalia Pyrozhko, która mieszka tu z p[rawie rocznym synkiem Emirem. - Myśmy tu przyjechały po różnych przeżyciach, a tu nas nas czekały prawie komfortowe warunki. Od niedawna mamy nawet własną kuchnię. Łóżka nowa, pościel, ręczniki, odzież, ubranka dla dzieci, nawet pampersy. Wszystko nowe. Od samego początku miałyśmy pomoc, wsparcie. Przychodzi do nas prezydent miasta Paweł Osiewała, pyta co nam potrzeba, troszczy się o nas. To wspaniały człowiek. Na Mikołajki przyniósł dzieciom prezenty, no nie do uwierzenia. Jakie były pierwsze dni w Sieradzu? Dobrze, że był Grzegorz Delida, obecny dyrektor MOPS. On jest taki fajny, sympatyczny, co wszyscy Ukraińcy od razu zauważyli. No, dusza człowiek. Jakiś problem, rano, czy wieczorem dzwonimy do niego, zawsze nam pomaga. Przychodzi do nas codziennie.