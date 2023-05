Sieradz i Zduńska Wola: Ruszają wielomilionowe inwestycje na drogach wojewódzkich FOT

Pierwsza z nich to rozbudowa ul. Uniejowskiej w Sieradzu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 479. To drugi etap zadania, rozpoczętego w 2019 r. Prace będą prowadzone na odcinku 1,5 km, ich wartość to prawie 21 mln zł.

Kolejny etap inwestycji rozpoczyna się od wiaduktu kolejowego, niefortunnie usytuowanego, bo po skosie drogi. Ulica zostanie przebudowana aż do drogi krajowej nr 83. Zakres jest naprawdę potężny: rozbiórka i budowa zjazdów indywidualnych i publicznych; rozbudowa skrzyżowań; rozbudowa i przebudowa drogi gminnej (ul. Składowa); przebudowa dróg gminnych - ul. Karola Józefiaka i ul. Torowa; budowa chodników, ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego; budowa zatok autobusowych i postojowych; budowa kanalizacji deszczowej; budowa oświetlenia drogowego; przebudowa sieci elektroenergetycznych, wodociągowych i teletechnicznych; przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Ze strategicznego punktu widzenia to inwestycja ważna również dla samego Sieradza. Jej realizacja spowoduje, że ciężki transport już nie będzie musiał kierować się do centrum. 16 maja zawarta została umowa z wykonawcą. Teraz do akcji wkraczają drogowcy. Termin realizacji robót to 16 miesięcy.