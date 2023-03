Siatkarski mistrz świata prowadził treningi z młodzieżą z Sieradza ZDJĘCIA

- Zaproszenie tak znanego siatkarza do Sieradza, to inicjatywa zarządu Tubądzina Volley MOSiR - mówi Adrian Woźny, prezes sieradzkiego klubu. - Chcieliśmy, żeby dzieci i młodzież z naszego klubu miały też coś fajnego i atrakcyjnego, żeby zobaczyły system szkolenia na najwyższym światowym poziomie. Widać, że to wypaliło, dlatego też planujemy kontynuować takie spotkania ze znanymi siatkarzami. Na tą chwilę nie mogę zdradzić, kto przyjedzie do naszego miasta. Powiem jedynie, że przyjadą wybitni sportowcy, olimpijczycy, mistrzowie świata, czy Ligi Światowej. Mamy naprawdę duże pole do popisu. Chodzi o to, żeby młodych ludzi oderwać od komputerów i zachęcić do uprawiania siatkówki.