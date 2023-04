Serwis rowerowy w Sieradzu. Zobacz naszą listę warsztatów, w których naprawisz rower

Nie Marzanna, ale Inflacja popłynęła do Bałtyku. Ostatnie morsowanie w Sieradzu FOTO

To już jest koniec! Sieradzkie morsy zakończyły we wtorek (21 marca), czyli w pierwszy dzień wiosny, sezon! Zakończyły z przytupem, bo spławiły Wartą do Bałtyku...