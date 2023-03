Seniorzy zgłębiali w Muzeum Okręgowym w Sieradzu tajniki malarstwa ZDJĘCIA

- Zajęcia prowadziła kustosz muzeum Karolina Antczak - mówi Piotr Gutbier, dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu. - Podczas zajęć powstały prace ukazujące kształty i bryły z uwzględnieniem światłocienia i temperatury barw, a także zestawy kontrastów we wzorach geometrycznych. Uczestnicy wykazali się niezwykłą wyobraźnią i zapałem do pracy artystycznej. Zbiory przechowywano w muzealnych skrzyniach przez ponad 80 lat. Trafiły do nas w pierwszej połowie XX wieku jako dary. Tymczasem gorąco zachęcam do odwiedzania naszego muzeum, czynne są tbowiem ciekawe wystawy, wystawy, jak choćby obrazów sieradzanina Kasjana Farbisza oraz wycinanki ludowej twórczyń województwa łódzkiego z regionów rawskiego, opoczyńskiego, łowickiego i sieradzkiego. Najnowsza wystawa prezentuje natomiast unikalne eksponaty paleontologiczne, które przeleżały w muzealnych skrzyniach przez ponad 80 lat. Trafiły do nas w pierwszej połowie XX wieku jako dary