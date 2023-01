Senator RP Michał Seweryński o emeryturach w Sieradzu ZDJĘCIA

- Warto mówić o polityce rządu wobec osób starszych - mówił parlamentarzysta. - Dziesięć lat temu rząd premiera Donalda Tuska podjął takie decyzje, które podniosły wiek emerytalny do 67 lat, zarówno dla la kobiet, jak i dla mężczyzn. Ta decyzja nie cieszyła się poparciem, zwłaszcza wśród ludzi starszych. Gdy przejęliśmy rządy, to zaczęliśmy od przywrócenia niższego wieku 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.. Co nie znaczy, że po ukończeniu takiego wieku nie można pracować dalej. Kto chce może kontynuować, po to żeby kumulować emeryturę i wynagrodzenie za pracę.