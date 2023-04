Rycerze Wiosny bez „armat” w meczu z Sosnowcem

Brak obu piłkarzy, to bez wątpienia duża strata. Hiszpan ma na koncie aż 13 strzelonych goli w pierwszoligowych meczach, a Mateusz Kowalczyk pięć. Pozostali ełkaesiacy strzelili 33 bramki. Obaj wymienieni gracze muszą pauzować z powodu nadmiaru żółtych kartek. Do dyspozycji trenera będzie natomiast Litwin Artemijus Tutyskinas, który z powodów kartkowych nie wystąpił w starciu z Podbeskidziem Bielsko-Biała, ale w weekend nie odpoczywał, bo wystąpił w meczu trzecioligowych rezerw z Lechią Tomaszów Mazowiecki (2:0 dla ŁKS II).

W Zagłębiu żaden z piłkarzy za kartki nie musi pauzować, co wcale nie znaczy, że szkoleniowiec gospodarzy Marcin Malinowski, nie ma kłopotów kadrowych, nic z tych rzeczy. Podczas ostatnio rozegranego mecz z Chojniczanką (0:0) urazów doznali Vedran Daliv i Ołeksij Bykow. Już wcześniej na uraz narzekał Tymoteusz Klupś.

Piątkowy mecz będzie szczególny dla Maksymiliana Rozwandowicza. Wychowanek Włókniarza Pabianice i były gracz ŁKS jest podstawowym zawodnikiem sosnowieckiej drużyny. W trwającym obecnie sezonie wystąpił w 26 ligowych meczach, strzelając w nich gola. Zaliczył także dwa starcia Pucharu Polski.

Piątkowy mecz rozegrany zostanie na niedawno oddanym do użytku ArcelorMittal Park, czyli nowym obiekcie piłkarskim Zagłębia. Jesienne starcie obu tych ekip na stadionie przy alei Unii 2 w Łodzi zakończyło się remisem 1:1 (0:0). Gola dla gospodarzy strzelił Dawid Kort, a dla gości Słowak Marek Fabry.