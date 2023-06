Przywitanie lata w Ostrowie Warckim. To była fantastyczna impreza! ZDJĘCIA

Z kolei w Grand Prix Żeglarsko-Motorowodne o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego rywalizowało 16 załóg. Wśród najmłodszych żeglarzy najlepsza była Hanna Sokal. Regaty dla dorosłych w kat T1 wygrała drużyna Piksy. W kat. T2 wygrali My Way. Wśród katamaranów bezkonkurencyjni byli żeglarze jachtu A (oznakowanie V1), a wśród samorządowców, czyli w kategorii omega wygrała drużyna gminy Warta. W turniej siatkówki plażowej najlepsi okazali się policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji z Łodzi. W turnieju drużynowym wygrał Szadek Forever.

Piękna pogoda sprawiła, że do Ostrowa warckiego zawitały prawdzie tłumy mieszkańców regionu. Czekały na nich stoiska gastronomiczne z jadłem przygotowanym przez stowarzyszenia oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Kolejny rok z rzędu na rozpoczęciu lata w Ostrowie były gospodynie z polsko-ukraińskiego KGW z miejscowości Byszewy w gminie Nowosolna.

Na naszej scenie grali i śpiewali między innymi Lili, Iness, Stefano Terrazzino, Danzel, Boys oraz Power Play.

– Radości z udanej imprezy nie krył zresztą marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.- Są takie miejsca, które w sposób naturalny kojarzą nam się z latem - mówił marszałek województwa łódzkiego. - Właśnie to miejsce – Jeziorsko – doskonale spełnia te warunki, bo lato to woda, wiatr, przestrzeń, rekreacja. Te wszystkie elementy tutaj mamy, stąd nasz wybór, by właśnie w Ostrowie Warckim rozpocząć kolejny sezon wakacyjny.

Dodajmy, że nagrody i puchary w konkursach i zawodach, w tym także regatach, wręczali marszałek i radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Dorota Więckowska. Głównym organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski w Łodzi.