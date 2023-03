Przeżyli z sobą 50 lat! Wyjątkowa uroczystość w Pałacu Ślubów w Sieradzu ZDJĘCIA

- To nie tylko dla państwa, ale również dla mnie są szczególne uroczystości - mówił Paweł Osiewała. - Jesteście z sobą co najmniej 50 lat, macie za sobą lepsze i gorsze chwile, ale na waszym przykładzie możemy zobaczyć jak ważna w dzisiejszym świecie jest rodzina. A czas to trudny, ostatnio widziałem prace dzieci na temat właśnie rodziny i ukazano dwoje kłócących się ludzi lub jedno z rodziców. Wy dajecie odwrotny przykład, przywiązania do polskiej tradycji rodzinnej, ale także do wartości takich jak Ojczyzna, czy miłość do naszego miasta. Jestem dumny, że mogę prowadzić takie jak dziś uroczystości. Liczę, że spotkamy się na kolejnych. Mieliśmy już w Sieradzu pary świętujące 70 lat wspólnego życia.