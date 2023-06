Przegląd tygodnia z 18.06.2023 w Sieradzu. Najważniejsze wydarzenia od 11.06 do 17.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Sieradz, 18.06.2023. 11.06 - 17.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Mamy to! Warta Sieradz pokonała w sobotnie popołudnie na stadionie MOSiR Legionovię Legionowo 1:0 (1:0) po goli Shingo Koreedy w 39 minucie i utrzymała się w grupie pierwszej III ligi!

Do sieradzkiego skansenu zjechały grupy rekonstruktorów historycznych z całego naszego regionu. Pretekstem przyjazdu do Sieradza jest piknik historyczny "Od rycerza do żołnierza" zorganizowany przez miejscowe Muzeum Okręgowe, któremu szefuje Piotr Gutbier.

Wychowanek Piasta Błaszki, były piłkarz Widzewa Łódź i eks-reprezentant Polski Mariusz Stępiński zmienił w piątek (16 czerwca) stan cywilny!