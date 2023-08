Przegląd tygodnia z 13.08.2023 w Sieradzu. Najważniejsze wydarzenia od 6.08 do 12.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Sieradz, 13.08.2023. 6.08 - 12.08.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W sobotnie popołudnie dobiegła końca najdłuższa polska pielgrzymka piesza na Jasną Górę. Mowa o 42. Kaszubskiej Pielgrzymce Pieszej, która wyruszyła z Helu 25 lipca.

W Zakładzie Karnym w Sieradzu przebywa ponad 800 skazanych. Oprócz Polaków karę pozbawienia wolności odbywają także obywatele innych państw, a najwięcej jest Ukraińców. Zobaczcie jak mieszkają i pracują osadzeni.

W najbliższy poniedziałek (14 sierpnia) startuje przyjmowanie zapisów do udziału w 413. Sieradzkiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. To jedna ze starszych polskich pieszych pielgrzymek do Częstochowy. Tymczasem publikujemy archiwalne zdjęcia z sieradzkiego wędrowania.