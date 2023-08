Przegląd prasy z Sieradza. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 7.08.2023

Dawid Zawiasa, kościelny z Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej w Charłupi Małej to niesztampowy człowiek, o nie! Jego wielką miłością są góry. Tym razem wybrał się z przyjaciółmi w Alpy i zdobył szczyt Schrankogel mający 3497metrów nad poziomem morza. Jest on drugim co do wysokości, po Zuckerhuetl (3505 m n.p.m.), szczytem Alp Sztubajskich.