Przegląd prasy z Sieradza. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 6.06.2024

Stężenie jodu w uroczyście otwartej dzisiaj tężni jodowej w Uniejowie przekracza ośmiokrotnie to, które jest w Morzu Bałtyckim. Nowa atrakcja w Uniejowie ma być kolejnym magnesem, który przyciągnie turystów.

Bez mała 150 uczniów sieradzkich Szkół Podstawowych nr 9 i 10 zdało egzamin, pod okiem policjantów, na kartę rowerową.

Warta Sieradz zmierzy się w najbliższą sobotę (8 czerwca) na stadionie MOSiR z Mławianką Mława (godz. 17). Będzie to ostatni mecz trzecioligowego sezonu. Podopieczni trenera Krzysztofa Orzeszka plasują się obecnie na 10 miejscu w tabeli, a Mławianka jest 13 i jeśli przegra może spaść do IV ligi. Działacze i piłkarze Warty gorąca zapraszają na ten mecz. Szczęśliwcy będą mogli obejrzeć to spotkanie za darmo.