Przegląd prasy z Sieradza. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 6.02.2024

Rodzina Grobelnych z Sieradza jest jedną z najstarszych w mieście. O przodkach Stanisławy Grobelnej, z domu Mikołajczyk, pierwsze wiadomości pochodzą z wieku XV. Szczepan Grobelny (urodzony w roku 1874) przybył do Sieradza z Buczku koło Charłupi Wielkiej na początku XX wieku. Służył w armii carskiej. Brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej w roku 1905. To on był pierwszym grabarzem w rodzinie. Dlaczego upodobał sobie ten fach?