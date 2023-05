Przegląd prasy z Sieradza. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 5.05.2023

Pielgrzymująca po naszym regionie kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej zawitała w czwartkowe popołudnie do Bazyliki Mniejszej w Sieradzu, która jest od niedawna także Sanktuarium św. Józefa. Proboszczem jest ks. infułat Marian Bronikowski.

Trwa pielgrzymka kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej Królowej Polski po parafiach naszego regionu. Tym razem zawitała do parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Dąbrowie Wielkiej. Obraz powitały tłumy parafian, na czele z proboszczem Remigiuszem Karolakiem. Był także wójt gminy Sieradz Jarosław Kaźmierczak.

W Powiatowym Zespole Szkół w Błaszkach – tak jak w całej Polsce, trwa egzamin maturalny z języka polskiego. Odbywa się on bez zakłóceń.

140 uczniów II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu przystąpiło w czwartek do matury z języka polskiego. Jeden z uczniów, który jest laureatem olimpiady z języka polskiego, jest zwolniony z matury.

Świętowanie 3 Maja w Warcie rozpoczęło się od mszy świętej za Ojczyznę w kościele parafialnym pod wezw. św. Mikołaja, gdzie proboszczem jest ks. kanonik Eugeniusz Budkowski.

Nadchodzi czas Komunii. Maj to tradycyjnie w Polsce miesiąc ważnego wydarzenia: Komunii Świętych. Przystąpienie dziecka do jednego z najważniejszych sakramentów, jest ważną uroczystością dla całej rodziny. Jest także nie lada wyzwaniem: czym obdarować naszą pociechę w tym wyjątkowym dniu? Warto, by dziecko zapamiętało ten szczególny dzień nie tylko poprzez prezenty.

Obchody święta 3 Maja zorganizowane w Łasku miały wyjątkowy charakter. Wraz z mieszkańcami całego powiatu Narodowe Święto Trzeciego Maja obchodził marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.