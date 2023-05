Przegląd prasy z Sieradza. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 28.05.2023

Brytyjczyk Robert Donaldson wygrał 4. etap ORLEN Wyścigu Narodów, który właśnie dotarł do Polski. Na trasie spod hotelu Bukovina Resort do Nowego Sącza nad Dunajcem, liczącej 129 km, drugi był jego rodak Lukas Nerurkar, a trzeci Włoch Francesco Busatto. Najlepszy z Polaków - Mateusz Gajdulewicz został sklasyfikowany na 38. miejscu, ze stratą do zwycięzcy 51 sekund. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Duńczyk Nikolaj Mengel. W klasyfikacji drużynowej prowadzi Francja. Jutro, tj. w niedzielę, ostatni, decydujący etap, z Sanoka do hotelu Arłamów.