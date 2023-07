Przegląd prasy z Sieradza. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 26.07.2023

Zabawowo minął weekend w Poddębicach. Do miasta gorących źródeł zawitała Letnia Scena Eski. Tłumnie zgromadzonej publiczności zaprezentowały się cztery zespoły. Przypomnijmy najlepsze zdjęcia z zabawy. W tekście znaleźć można linki z pełnymi fotorelacjami z koncertów.

We wtorkowy (25 lipca) poranek z miasta Hel wyruszyła 42. Kaszubska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Pątnicy, a jest ich około 220, mają przed sobą do pokonania 638 kilometrów w 19 dni. Idzie również ks. bp pomocniczy diecezji gdańskiej Piotr Przyborek. Pątnikom w drodze towarzyszy hasło: "Maryja wstała i poszła z pośpiechem...".

Choć nie znamy jeszcze daty jesiennych wyborów, to Konfederacja Wolność i Niepodległość przedstawiła na sieradzkim Rynku kandydatów do Sejmu RP na miejscach 1-3 z okręgu nr 11 (sieradzkiego). To okręg opbejmujący swoim zasięgiem powiaty kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski i zgierski.