Przegląd prasy z Sieradza. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 20.05.2024

W sieradzkiej parafii Najświętszego Serca Jezusowego na osiedlu Jaworowe, gdzie proboszczem jest ks. prałat Mirosław Miłek około 160 dzieci wzięło udział we mszy świętej, którą odprawiono w rok po pierwszej Komunii Świętej.

Pierwsza Komunia Święta w Złoczewie 2024. W niedzielę 19 maja odbyły się uroczystości w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła. Zapraszamy do fotorelacji.

Majowa edycja Giełdy egzotyki, ptaków ozdobnych, gołębi oraz innych zwierząt w Złoczewie za sprzedającymi i kupującymi. Jak przebiegała? Zapraszamy do naszej fotorelacji.

To była bal na balami! Do sali C sieradzkiego Starostwa Powiatowego zjechało w sobotni wieczór ponad 300 abstynentów z całej Polski, zrzeszonych w stowarzyszeniach. Okazja była przednia bowiem miejscowe Stowarzyszenie Abstynentów Przystań świętował 40 rocznicę istnienia. Wśród honorowych gości byli między innymi starosta sieradzki Mariusz Bądzior oraz prezydent Sieradza Paweł Osiewała.

