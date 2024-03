Przegląd prasy z Sieradza. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 20.03.2024

"Folkowe Łódzkie” - impreza pod tą nazwą miała miejsce we wtorkowe popołudnie w Sieradzu. Jej gwiazdą był zespół Golec UOrkiestra,a głównym celem inauguracja Centrum Folkloru Województwa Łódzkiego, które powstać ma właśnie w Sieradzu.

W Muzeum Okręgowym w Sieradzu trwają warsztaty wielkanocne z trzech tematów: pisanka, palma oraz pasyjka. To warsztaty głównie dla dzieci i młodzieży, choć są też osoby dorosłe i niepełnosprawne.

Dobiegły końca prace przy przebudowie drogi gminnej Morawki – Korzenica – Kobylniki – Góra (gmina Błaszki). Wartość inwestycji, dofinansowanej z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, to prawie 2 mln zł. Wykonawcą zadania był Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny z siedzibą w Błaszkach.

Babski Kiermasz Sieradz - Wyprzedaż Garażowa odbędzie się w najbliższą sobotę 23 marca w Sieradzu. To kolejne w ostatnich dniach wydarzenie, na które zapraszają społecznicy z sieradzkiej Cudosfery. Jakie szczegóły?

Biskup ordynariusz diecezji włocławskiego Krzysztof Wętkowski celebrował we wtorek w Bazylice Mniejszej w Sieradzu mszę świętą dziękczynną w pierwszą rocznicę ustanowienia świątyni Sanktuarium św. Józefa Diecezji Włocławskiej. Była to także szósta rocznica podniesienia kościoła do godności Bazyliki Mniejszej. W uroczystości udział wzięli między innymi prezydent Sieradza Paweł Osiewała, wiceprezydent Rafał Matysiak, przewodnicząca Rady Miejskiej Magdalena Słupińska oraz przedstawiciele władz lokalnych, poczty sztandarowe różnorakich organizacji i instytucji naszego regionu oraz mieszkańcy Sieradza. Proboszcze i jednocześnie kustoszem świątyni jest ks. infułat Marian Bronikowski.

Kolejny Wieczór z muzyką odbył się w Złoczewie. Był to ostatni w tym sezonie koncert z tego cyklu. Występ cieszył się zainteresowaniem.