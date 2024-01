Przegląd prasy z Sieradza. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 2.01.2024

Prasówka Sieradz 2.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Dzieci omijały kopiec murowany, co to w zagrodzie ich dziadków znajdował się, szerokim łukiem. "Tam straszy Kurt" zwykli mawiać ich rodzice - Lucyna i Zdzisław Olejnikowie. Straszy, to straszy, lepiej nie prowokować. Pewnego dnia, dziadek Paweł Wojtysiak kiwnął na Tomka, wziął za rękę i do kopca poprowadził. Chłopiec nie opierał się, bo ciekaw był.