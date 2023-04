Przegląd prasy z Sieradza. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 19.04.2023

Do groźnego pożaru doszło we wtorkowe popołudnie w Kolonii Niechmirów w gminie Burzenin. Spłonął dom jednorodzinny, a dach nad głową straciła rodzina z dwójką dzieci w wieku trzech i 15 lat.

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński we wtorek 18 kwietnia zakończył swoją misję na tym stanowisku. Premier odwołując Tobiasza Bocheńskiego od raz powołał go na stanowisko wojewody mazowieckiego. Z kolei nowym wojewodą łódzkim został Karol Młynarczyk. Dotychczasowy zastępca Bocheńskiego. Młynarczyk to szanowany lekarz, który przez lata pracował w Pajęcznie.