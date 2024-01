Przegląd prasy z Sieradza. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 19.01.2024

Prasówka Sieradz 19.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Wieruszowscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 18 do 32 lat podejrzanych o kradzież z włamaniem do salonu kosmetycznego na terenie gminy Lututów. Łupem złodziei padły kosmetyki i sprzęt o wartości ponad 13 tys. zł. Zatrzymani to mieszkańcy powiatów sieradzkiego i ostrzeszowskiego. Grozi im do 10 lat więzienia.