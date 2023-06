Przegląd prasy z Sieradza. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 15.06.2023

Mimo padającego deszczu kilkadziesiąt osób zgromadziło się w środowe popołudnie na sieradzkim Rynku, aby przyłączyć się do ogólnopolskiej akcji "Ani jedna więcej".

Fani Adrianny i Michała, którzy znaleźli miłość w 9.edycji programu Rolnik szuka żony nie mogą doczekać się już, kiedy popularna para stanie na ślubnym kobiercu. Przedsmakiem był wieczór panieński Adrianny, która pochodzi z Łodzi. Wspólnie z siostrą i koleżankami spędziła go w zacisznym miejscu, gdzie doskonale bawiła się z przyjaciółkami. Oto kulisy tego niezapomnianego wieczoru.

Jak wyglądał Złoczew przed 20 laty? Zapraszamy do obejrzenia archiwalnych zdjęć pochodzących z początku XXI wieku.

Mieszkańcy Domu Dziecka w Tomisławicach (gmina Warta, powiat sieradzki), gdzie 9 maja przed północą doszło do tragedii, nie wrócą do tego miejsca. Powiat sieradzki zdecydował, że powstanie nowy Dom Dziecka.

Barszcz Sosnowskiego, potocznie nazywany Zemstą Stalina, został sprowadzony do Polski w latach 50. XX wieku. To był dar sowieckich uczonych. Zaczęto uprawiać go na paszę. Po upadku PGR-ów, roślina wymknęła się spod kontroli. Jest groźna dla zdrowia i życia ludzi. Bądźcie ostrożni, bo barszcz Sosnowskiego zaczyna kwitnąć. Są już poparzone osoby.

Ile wart jest majątek profesora Marka Belki, łódzkiego europosła wybranego z listy Koalicji Europejskiej? Czy wzbogacił się w 2022 roku, czy może zarobił mniej? Zmienił samochód, kupił mieszkanie, a może zaciągnął kredyt? Wszystko to możemy sprawdzić w oświadczeniu majątkowym, które złożył za 2022 rok.