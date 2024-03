Przegląd prasy z Sieradza. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 14.03.2024

Horoskop dzienny na środę pokazuje, co się może wydarzyć w najważniejszych obszarach naszego życia: w miłości, w domu, w pracy.

29 grudnia 1989 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, przywracając historyczną nazwę państwa - Rzeczpospolita Polska oraz dawne godło - orła w koronie. Był to formalny koniec PRL. Prezentujemy trzecią część unikalnych zdjęć Sieradza z czasów PRL wykonane przez Kazimierza Turbińskiego, fotografa dokumentalistę.To zdjęcia miasta z lat 1975-1989, w więc z czasów, gdy Sieradz był województwem.

Z okazji Święta Zakochanych stworzyliśmy galerie szczęśliwych par z naszego regionu. Nasi Czytelnicy wybiorą najsympatyczniejsze pary, na które czeka mnóstwo nagród, a w finale nagroda główna - piękny i nowoczesny Citroen C3. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! W galerii zdjęć prezentujemy liderów z każdego z powiatów w województwie łódzkim w kategorii Ona i On razem więcej niż 7 lat. Głosowanie kończy się 20 marca o godzinie 20.00.

Wiosna za pasem. Społecznicy z Cudosfery z tej okazji zapraszają w najbliższą sobotę do Bogumiłowa pod Sieradzem na „Roślinnik”. Będzie to okazja, by pod okiem fachowca nauczyć się zasad przesadzania roślin czy dokonać ich wymiany.