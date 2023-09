Przegląd prasy z Sieradza. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 12.09.2023

Do tragicznego w skutkach zderzenia drogowego doszło w poniedziałkowe popołudnie na szosie we wsi Kowale w powiecie sieradzkim.

W Kalinowej rozegrano zawody strażackie gminy Błaszki. Do rywalizacji stanęło pięć drużyn żeńskich, 15 męskich i dwie młodzieżowe.

Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu włączyła się do ogólnopolskiej akcji czytania powieści "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Jej fragmenty czytał Paweł Osiewała, prezydent Sieradza, Magdalena Marciniak, kierownik referatu oświaty sieradzkiego magistratu oraz przedstawicielki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu.

Kolejny dzień handlowy na targowisku miejskim w Złoczewie za sprzedającymi i kupującymi. Co najczęściej można było spotkać na stoiskach? Zapraszamy do fotorelacji.

Modne paznokcie na wrzesień to propozycja manicure, który nie tylko ozdobi dłoń, ale także przegoni jesienną chandrę! Bo przecież pięknie zrobione pazurki poprawią humor każdej kobiecie. A co będzie na topie w tym czasie? Koniecznie zobacz!

Ogrody zoologiczne w Łódzkiem połączyły siły. Od dzisiaj, poniedziałku 11 września, w kasach Zoo Borysew i Orientarium ZOO Łódź można kupić wspólny bilet, który upoważnia do zwiedzania obu tych ogrodów.

Sieradz włączył się do 12 odsłony Narodowego Czytania. Tym razem powieści Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem". W poniedziałkowe popołudnie wybrane fragmenty czytano w Sieradzkim Parku Etnograficznym tuż nad rzeką Wartą.

We wsi Szczawno (gmina Burzenin) do dziś żywe są wspomnienia tragicznego 4 września 1939 roku. Wówczas to z inspiracji niemieckich kolonistów z Marianowa i Wolnicy Grabowskiej, żołnierze niemieccy rozstrzelali 21 mieszkańców wioski. W minioną sobotę odsłonięto mural, przypominający tamtą tragedię. Odprawiono mszę świętą, ale była też niezapomniana inscenizacja.