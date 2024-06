Przegląd prasy z Sieradza. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 10.06.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.06, w Sieradzu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kto z Łódzkiego zdobył mandat do Parlamentu Europejskiego”?

Prasówka Sieradz 10.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kto z Łódzkiego zdobył mandat do Parlamentu Europejskiego Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej i Waldemar Buda z PiS, to kandydaci z Łódzkiego, którzy zdobyli mandaty do Parlamentu Europejskiego. Sondażowe wyniki z EXIT POLL pokazują, że prawdopodobnie zdobył go także Marek Belka z Lewicy, ale nie jest to jeszcze pewne. Frekwencja w Łódzkiem wyniosła 39,5%.

📢 Coś niesamowitego. Sieradzanie namalowali swój Sieradz. Podoba się? ZDJĘCIA Namalować Sieradz - łatwo powiedzieć, a do tego jeszcze w jedno popołudnie! Mało tego, niepowtarzalne dzieło, które powstało w kilka popołudniowych niedzielnych godzin na sieradzkim Rynku tworzyło wspólnie wielu mieszkańców miasta, na czele z jego prezydentem Pawłem Osiewałą. Trzeba przyznać, że to nieco abstrakcyjna, dla innych z kolei wizjonerska wizja miasta. Owoc niedzielnych prac koniecznie trzeba będzie zobaczyć.

📢 Trwają wybory do Parlamentu Europejskiego. Frekwencja na godzinę 17! Sieradz nie jest liderem Trwają wybory do Europarlamentu. Lokale wyborcze czynne będą do godziny 21. Jak poinformował Tadeusz Brzozowski, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu, średnia frekwencja na godzinę 17 wyniosła w naszym regionie 23,54 procent.

Prasówka 10.06 Sieradz: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sieradzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Procesja Bożego Ciała w Wierszynie, polskiej parafii na dalekiej Syberii ZDJĘCJA Wierszyna to wieś położona jakieś 100 kilometrów od Irkucka na Syberii. Spośród prawie 600 mieszkańców, około 520 ma polskie korzenie.Od 22 listopada 2009 jest tam ojciec Karol Lipiński ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów MN, obecnie proboszcz miejscowej parafii pod wezwaniem świętego Stanisława. Kapłan ma pond 80 lata, wcześniej pracował między innymi w Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej, gdzie był między innymi przełożonym klasztoru. Był też w Sanktuarium św. Krzyża w województwie świętokrzyskim. Pomagał mu, jako wolontariusz, Paweł Kabelis.

📢 "Awanturników i bohaterów" trzeba przeczytać! To polska "Kompania braci" Na półkach księgarskich pojawiła się książka "Awanturnicy i bohaterowie" Dariusza Kalińskiego. Pięknie wydana przez krakowski Znak Horyzont pozycja prowadzi czytelnika wojennym szlakiem 1. Samodzielnej Kompanii Commando, czyli polskiej "Kompanii braci". Książkę czyta się niczym doskonałą powieść sensacyjną. Ci, którzy obejrzeli serial Kompania braci oparty na znakomitej książce Stephena Ambrose’a pod tym samym tytułem, po prostu muszą po pozycję Horyzontu sięgnąć. Zaręczam, naprawdę warto! 📢 Siostry Luiza i Salomea wróciły po 59 latach z Kanady do Polski i głosowały ZDJĘCIA Po 59 latach posługi w kanadyjskim mieście Windsor (prowincja Ontario w hrabstwie Essex) siostry Samuela Klimczak oraz Luiza Stachoń wróciły do Polski, a ściślej do klasztoru w Sieradzu, gdzie przełożoną jest siostra Anna Papierz. Pierwsza z tych sióstr jest sieradzanką. W niedzielę zakonnice wzięły udział w wyborach, a głosowały w lokalu nr 20 przy ul. Rycerskiej.

📢 Pielgrzymka rowerowa z Sanktuarium Księżnej Sieradzkiej do Świnic Warckich ZDJĘCIA Około 50 osób wzięło udział w pielgrzymce rowerowej z Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej do Sanktuarium Urodzin i Chrztu świętej Faustyny w Świnicach Warckich. Nad całością czuwał ksiądz Sebastian Szkop, poprzedni wikary. 📢 Bieg Patriotyczny w Charłupi Małej. Na starcie blisko 300 śmiałków! ZDJĘCIA Blisko 300 osób wzięło udział w pierwszej Biegu Patriotycznego w Charłupi Małej. Zawody upamiętniły Zofię Dobrzańską "Irena", mieszkankę tejże miejscowości, która brała czynny udział w Powstaniu Warszawskim. Głównym organizatorem imprezy był natomiast Dawid Zawisa, sternik Carpe Diem po Charłupsku. 📢 Trwają wybory do Parlamentu Europejskiego. Frekwencja na godzinę 12! Liderem Sieradz! Trwają wybory do Europarlamentu. Lokale wyborcze czynne będą do godziny 21. Jak poinformował Tadeusz Brzozowski, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu, średnia frekwencja na godzinę 12 wyniosła w naszym regionie 9,68 procent.

📢 Betcris IV liga: Orkan Buczek powstrzymał Widzew II. Sokół Aleksandrów bliżej awansu Drużyny rywalizujące w Betcris IV lidze rozegrały 31. kolejkę. Do końca sezonu pozostały jeszcze trzy serie spotkań. 📢 III liga na finiszu. GKS Bełchatów pokonał Legię II, porażki Lechii i Warty ZDJĘCIA To już jest koniec! Sezon 2023/2024 w III lidze przeszedł do historii. W minioną sobotę poznaliśmy czwartego spadkowicza w grupie pierwszej, którym jest były drugoligowiec Olimpia Zambrów. 📢 Trwają wybory do Parlamentu Europejskiego. Sieradzanie ruszyli do urn ZDJĘCIA Trwa b głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Polacy wybierają 53 europosłów spośród 1019 kandydatów. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza. Aby oddać ważny głos, należy postawić znak X w kratce przy nazwisku jednego kandydata na karcie do głosowania.

📢 Dziś wybory do Parlamentu Europejskiego. Tak głosują sieradzanie ZDJĘCIA O godz. 7 rano rozpoczyna się dzisiaj głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Polacy wybiorą 53 europosłów spośród 1019 kandydatów. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza. Aby oddać ważny głos, należy postawić znak X w kratce przy nazwisku jednego kandydata na karcie do głosowania. 📢 Nie było Ciebie tyle lat. Koncert Krystyny Giżowskiej na Jarmarku Urszulańskim ZDJĘCIA Gwiazda sobotniego Jarmarku Urszulańskiego w Sieradzu Krystyna Giżowska nie zawiodła! Jej koncert porwał liczną publiczność, a brawom nie było końca. 📢 Frustracja kibiców! Warta przegrała z Mławą 0:2. Pożegnanie Miazka, pudło z karnego FOTO Fatalne, wstydliwe wręcz zakończenie sezonu wykonaniu piłkarzy Warty Sieradz. Trzecioligowcy udaną rundę wiosenną zakończyli dającą wiele do myślenia porażką na swoim stadionie z broniącą się przed spadkiem Mławianką Mława 0:2 (0:0)! Był to też pożegnalny mecz bramkarza Kamila Miazka, który w nowym sezonie będzie grał w Starze Starachowice, także trzecioligowej drużynie prowadzonej przez Przemysława Cecherza, byłego szkoleniowca sieradzan.

