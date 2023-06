Przegląd prasy z maja 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Sieradzu?

Przegląd maja 2023 w Sieradzu: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W minioną niedzielę Kościół Katolicki obchodził Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W Sieradzu rozpoczęło się ono procesją z Bazyliki Mniejszej na Cmentarz Parafialny.

Na niedawno oddanym do użytku kąpielisku miejskim przy ulicy Tarnowskiego w Warcie zorganizowano festiwal folklorystyczny "Od Kujawiaka do Oberka". Była to eliminacja regionalna do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, który zaplanowano na 24 i 25 czerwca w Kazimierzu Dolnym.

Na wzgórzu Zamkowym trwają Sieradzkie Wrota Czasu. Od XII wieku mieściła się tam stolica kasztelanii sieradzkiej, a w XIII wieku powstało Księstwo Sieradzkie. Rycerze z Sieradza walnie przyczynili się do victorii nad Krzyżakami pod Grunwaldem w roku 1410. Impreza, przenosząca w średniowiecze, ściągnęła prawdziwe tłumy mieszkańców Sieradza i naszego regionu. Można rzec, wydarzenie jest prawdziwą petardą. Dodajmy, że włączone w Dni Sieradza.