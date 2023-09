Przegląd prasy Sieradz 9.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Sieradzu

Świat złoczewskiego liceum na kadrach sprzed nawet kilkudziesięciu lat. To kolejna porcja archiwalnych zdjęć zaprezentowanych przez Urząd Miejski w Złoczewie. Zapraszamy do oglądania.

Niezliczone tłumy wiernych przybyły na piątkowy odpust w święto Matki Boskiej Siewnej, do Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej w Charłupi Małej (powiat sieradzki).

Trwa walka o zdrowie i życie młodego 7-letniego mieszkańca Wróblewa, która zmaga się ze śmiertelną chorobą neurologiczną. Na rzecz chłopca odbędzie się kolejna sportowa impreza. Tym razem będzie to Piknik Warta Kids&Rajsport „Dla Jasia”, który odbędzie się w sobotę 9 września w Kobierzycku w gminie Wróblew.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sieradzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Niedziela stać będzie w naszym regionie pod znakiem 12. Sieradzkiego Jarmarku Powiatowego. Jego gospodarzem będzie starosta sieradzki Mariusz Bądzior.

Święto Chorągwi Łódzkiej ZHP rozpoczyna się dzisiaj. Harcerska impreza na trzy dni zawita do Zduńskiej Woli. Z tej okazji Hufiec ZHP Sieradz przygotował sentymentalną niespodziankę przypominając zdjęcia sprzed 9 lat, gdy ŚChŁ również odbywał się u sąsiadów.

Wczesna jesień, a nieraz już koniec lata to czas wykopków. Na dużych rolniczych plantacjach służą do tego specjalistyczne kombajny, w przydomowych ogródkach kopanie odbywa się ręcznie, ewentualnie wykopane kopaczką ziemniaki trzeba wyzbierać. W PRL-u na wykopki jeździły całe klasy uczniów, by w ramach czynu społecznego pomagać rolnikom. Jedni chętnie, drudzy mniej. Internauci na ogół dobrze wspominają czasy dzieciństwa, klasowe wyjazdy czy pomoc dziadkom podczas wykopków, bo na koniec często było ognisko.