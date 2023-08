Przegląd prasy Sieradz 9.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Sieradzu

W sieradzkim Urzędzie Miasta podpisano we wtorek umowa na realizacje zadania "Budowa wielopokoleniowego placu zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu". Wykonawcą zadania będzie firma Drewzel. Kosz przedsięwzięcia to ponad 2,6 mln zł.

Około godziny 18 uczestnicy 42. Kaszubskiej Pielgrzymki Pieszej z Helu na Jasną Górę dotarli do Sieradza. Będą tu nocować, w większości u zaprzyjaźnionych rodzin i po porannej mszy świętej w Bazylice Mniejszej, która jest również Sanktuarium św. Józefa wyruszą dalej w drogę, aby dotrzeć do celu.

Prasówka 9.08 Sieradz: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sieradzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Kierując się treścią otrzymanej pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 roku - poinformował we wtorek prezydent Andrzej Duda.