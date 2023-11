Przegląd prasy Sieradz 3.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Sieradzu

Lenovo Tab P12 Pro to urządzenie do rozrywki, gier...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Uczniowie jednej z drugich klas Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu wzięli udział w ogólnopolskiej akcji "Szkoła pamięta".

Cmentarz Parafialny Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej w Charłupi Małej znajduje się obok świątyni. To jedna z bardziej urokliwych nekropolii.

Tylko kilku godzin potrzebowali sieradzcy policjanci, aby ustalić i zatrzymać 30-letniego włamywacza do warsztatu mechanicznego. Sprawca ukradł zaparkowany w zakładzie samochód, którym wywiózł skradziony łup. Na swoim koncie ma również usiłowanie włamania do hurtowni hydraulicznej i kradzież tablic rejestracyjnych. Policjanci odzyskali całe skradzione mienie, którego łączną wartość oszacowano na prawie 47 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał trzy zarzuty, za co grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.