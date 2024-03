Przegląd prasy Sieradz 3.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Sieradzu

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

W Urzędzie Miejskim w Błaszkach podpisano umowę na zadanie inwestycyjne pn. „ Poprawa infrastruktury drogowej lokalnego układu komunikacyjnego”, obejmujące remont drogi gminnej Morawki – Korzenica – Kobylniki – Góra, które jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość inwestycji to 1 942 084,64 zł.

W Teatrze Miejskim w Sieradzu rozstrzygnięto Wojewódzki Konkurs „Żołnierze Wyklęci - niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”. Zadaniem kilkuset uczniów szkół ponadpodstawowych biorących udział w konkursie było wykonanie pracy poświęconej postaci Żołnierza Wyklętego działającego na terenie naszego województwa. W gali finałowej udział wziął między innymi Senator RP Michał Seweryński.

Coraz więcej osób korzysta z oferty Złoczewskiego Centrum Treningu Łukasza Ochockiego, który zlokalizowany jest przy ul. Szerokiej 8 w Złoczewie. Na klientów czekają tu najnowocześniejsze urządzenia. Dużym zainteresowaniem cieszą się również treningi personalne. To, że jest to doskonałe miejsce na poprawę sylweki, ale przede wszystkim dobrego samopoczucia potwierdzają opinie klientów, wśród których są zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Łączy ich pasja do sportu, zdrowego stylu życia i miejsca, które stało się ich drugim domem. To właśnie w Złoczewskim Centrum Treningu spędzają każdą wolną chwilę. Wychodzą stąd pełni energii i zapału do dalszej pracy nad sobą. Treningi to bowiem nie tylko poprawa fizycznej kondycji, ale także psychicznej, która jest motorem napędowym do życia w wielu innych obszarach.