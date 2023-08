Przegląd prasy Sieradz 29.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Sieradzu

Pątnicy z 413 Sieradzkiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę coraz bliżej domu. W Sieradzu będą we wtorek po godzinie 18. Wyjdźmy koniecznie aby ich powitać. Wejdą ulicą Krakowskie Przemieście.

28 sierpnia 1942 roku Niemcy ostatecznie zlikwidowali sieradzkie getto. Pod murem podominikańskiego klasztoru sióstr urszulanek, gdzie jest pamiątkowa tablica upamiętniająca to tragiczne wydarzenia przypomniano tamte wydarzenia, starosta sieradzki Mariusz Bądzior, prezydent miasta Paweł Osiewała oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Strażnicy Pamięci złożyli kwiaty.

Grażyna Torbicka swoim wyborem połączyła letni luz i elegancję, a zarazem wygodę, z kolei Marzena Rogalska postawiła na kolory w geometrycznych wzorach. Uwagę zwróciły też między innymi stylizacje Sławomiry Łozińskiej oraz Agaty Młynarskiej. Zobacz, jak wyglądały gwiazdy podczas Festiwalu Warszawa Singera!

W niedzielę 27 sierpnia na Stadionie Miejskim w Błaszkach odbyła się najważniejsza coroczna impreza plenerowa w Błaszkach - Dożynki Gminne. Gospodarzem był burmistrz Błaszek Piotr Świderski.

Agnieszka Chylińska na Instagramie zaskakuje swoich fanów zdjęciami. M.in. swoich stylizacji. Przy okazji premiery teledysku do trzeciego singla z albumu "Never ENDING Sorry" przeszła sporą metamorfozę. Zresztą nie po raz pierwszy. Sprawdźcie, w kogo tym razem wcieliła się gwiazda.