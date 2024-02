Przegląd prasy Sieradz 28.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Sieradzu

Uroczystą galą zakończyliśmy tegoroczną edycję Plebiscytu Edukacyjnego w województwie łódzkim. Zorganizowała go redakcja „Dziennika Łódzkiego". Nagrody powędrowały także do nauczycieli i placówek z Sieradza i powiatu sieradzkiego.

Policjanci z Sieradza zatrzymali 53-letniego kierowcę, który na drodze rowerowej potracił 72-letnią rowerzystkę i uciekł. Sprawca ukrył się w swoim mieszkaniu w Sieradzu, gdzie znaleźli go funkcjonariusze. Miał on w organizmie ponad 1,6 promila alkoholu. Odpowie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie zdarzenia drogowego. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności, utrata prawa jazdy i wysoka kara pieniężna.

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” odbyły się w Goszczanowie. Uczestnicy byli podzieleni na dwie kategorie wiekowe. Jakie były wyniki?

Podczas lipcowego Open Hair Festival na scenie przed Urzędem Miasta w Sieradzu zaprezentują się tak znani wykonawcy jak Avi, Kult i Kwiat Jabłoni.

Gdzie zaplanować wakacje w Hiszpanii, by wypocząć, zabawić się, pozwiedzać i dobrze zjeść? Lepiej nie jechać w ciemno, by nie zmarnować sobie urlopu! Wybraliśmy dla was 11 najciekawszych, wyjątkowych miejsc w Hiszpanii, które najbardziej warto wybrać na wakacje w 2024 r. Niektóre są dobrze znane i poważane przez turystów, inne to ukryte perełki, które macie szansę odkryć w tym roku. Zapraszamy do galerii! Przekonajcie się, które zakątki Hiszpanii mogą was zaskoczyć, zadziwić i zachwycić tego lata.