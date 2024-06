Przegląd prasy Sieradz 23.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Sieradzu

Trwa akcja poszukiwawcza 21-latka, który w godzinach popołudniowych wszedł, w okolicach mostu kolejowego, do rzeki Warty i zniknął w jej nurtach. Na brzegu pozostawił koc i ubranie.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sieradzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To już jest koniec! Sezon 2023/2024 w Betcris IVligi przeszedł do historii. Mistrzem i jednocześnie beniaminkiem grupy pierwszej III ligi został Sokół Aleksandrów.

Ksiądz Przemysław Pilarski pochodzący z miejscowości Wola Dąbska koło Zadzimia (powiat poddębicki, gmina Zadzim) został koordynatorem do spraw mediów diecezji włocławskiej, do której należy większość parafii naszego regionu. Będzie także notariuszem kurii oraz korespondentem Katolickiej Agencji Informacyjnej. Zastąpił na tym stanowisku ks. Andrzeja Tomalaka. Oficjalne obejmie wspomniane funkcje 1 lipca.

Niesamowita atmosfera panuje w Targach Kielce, gdzie w sobotę, 22 czerwca rozpoczął się Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Przy dźwiękach energetycznej muzyki pasjonaci oglądają ponad pół tysiąca aut wartych kilkadziesiąt milionów złotych. Są widowiskowe pokazy driftu, luksusowe samochody i klasyki. W Kielcach goszczą fani motoryzacji z całej Polski.

Ależ się dzieje! Setki fanów motoryzacji od sobotniego poranka ściągają do Targów Kielce. Często z całymi rodzinami podziwiają oryginalnie zmodyfikowane samochody. W sobotę i niedzielę, 22 i 23 czerwca, podczas festiwalu tuningu można zobaczyć kilkaset wyselekcjonowanych aut, które przyspieszają bicie serca!

Po 59 latach posługi wśród kanadyjskiej Polonii do Polski powróciły siostry urszulanki Luiza Stachoń oraz Samuela Klimczak. Przebywają w sieradzkim klasztorze swojego zgromadzenia.

Rzeźbiarz i przedsiębiorca z Gdańska ponad dwadzieścia lat temu zaczął budowę wielkiej posiadłości z basenami i grobowymi wnękami w Postołowie (gm. Trąbki Wielkie). Inwestycji nie skończył. Od lat niszczeje i do dzisiaj owiana jest tajemnicą. To ten sam inwestor, co w słynnych Łapalicach. Zobaczcie zdjęcia i film z Postołowa.

Bentley, Lamborghini Aventador oraz Porsche. W Targach Kielce trwają ostatnie przygotowania do Mubi Dub it Tuning Festival 2024, który trwać będzie w najbliższy weekend, 22-23 czerwca. W halach ustawiane są kolejne luksusowe auta, a niektóre modele robią naprawdę ogromne wrażenie. Zobaczcie zdjęcia i film.