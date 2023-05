Przegląd prasy Sieradz 22.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Sieradzu

19-latka wjechała autem w pieszych na ulicy Wodnej. Do groźnego zdarzenia doszło w niedzielny wieczór. Poszkodowane zostały trzy osoby, ale na szczęście nie były to poważne obrażenia. Ratownicy medyczni udzielili im pomocy na miejscu zdarzenia.

Drużyny grupy pierwszej III ligi rozegrały w miniony weekend 29. kolejkę spotkań. W meczu ekip walczących o awans do II ligi, czy ŁKS II Łódź i Świtu Nowy Dwór Mazowiecki remis.

W sieradzkim parku im. Adama Mickiewicza, obok stadionu MOSiR, trwa 8. Sieradzki Cross Towarzyski. Na starcie stanęło ponad 250 biegaczy z całego województwa łódzkiego, ale także Wielkopolski.Zawody potrwają sześć godzin, a zwycięży ten, kto w tym czasie pokona najdłuższy dystans. Jako, że start miał miejsce o 11, to cross potrwa do 17. Aby zdobyć pamiątkowy medal trzeba z kolei przebiec co najmniej 10 kilometrów.

W drugą w tym roku pieszą wędrówkę wybrali się sieradzcy turyści. Okazją był tradycyjny Rajd Tropami Przyrody organizowany przez Oddział PTTK w Sieradzu. Z okazji skorzystało blisko 100 miłośników aktywnego wypoczynku, którzy przy sprzyjającej pogodzie odwiedzili atrakcyjne przyrodniczo zakątki na styku trzech powiatów: zduńskowolskiego, łaskiego i sieradzkiego znajdujące się na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki.