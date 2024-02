Przegląd prasy Sieradz 20.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Sieradzu

Do groźnego wypadku doszło w miejscowości Baszków w gminie Warta. Zderzyły się trzy samochody, a cztery osoby przetransportowano do sieradzkiego szpitala, Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują służby ratunkowe.

Horoskop marokański jest nietypowy, ponieważ znakami w nim nie są znane powszechnie symbole czy też zwierzęta, a... części ciała. Co więcej, te wróżby wyróżniają siedem, a nie dwanaście znaków zodiaku, choć także opierają się na datach urodzenia. Zobacz, jaką częścią ciała jesteś i co to tak właściwie oznacza.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Współpraca policjantów z komisariatu w Błaszkach oraz komendy w Lubaniu (wojew. dolnośląskie) doprowadziła do zatrzymania 40-latka podejrzanego o oszustwa tzw. metodą na „blik”. Mężczyzna wpadł w ręce lubańskich policjantów przy bankomacie, kiedy czekał na przesłanie kodu, aby wypłacić gotówkę z konta pokrzywdzonego. Sprawca wyłudził 30 tysięcy złotych. Grozi mu kara pozbawienia wolności do ośmiu lat.

Na Walentynki w rytm przebojów zespołu ABBA zaprosiły Błaszki. Koncert odbył się w miniony weekend przy wypełnionej sali. Zapraszamy do fotorelacji.

Finał „The Voice Senior” już za nami. Program wygrała Regina Rosłaniec Bavcevic, która zachwyciła jurorów i widzów przed telewizorami. W tym dniu błyszczała nie tylko zwyciężczyni, ale także jurorki i prowadząca. Zobacz, jak się prezentowały gwiazdy.

We wtorek (20 lutego) rolnicy zablokują ciągnikami dwa ronda w okolicach Sieradza, ale także wjazd do centrum dystrybucyjnego jeden z popularnych sieci handlowych, znajdujących się w dzielnicy Woźniki. Protest ma się rozpocząć o godzinie 10, a potrwa co najmniej do godziny 18.