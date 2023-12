Przegląd prasy Sieradz 19.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Sieradzu

Są rzeczy, które można zdobyć zupełnie za darmo! Na portalu ogłoszeniowym OLX.pl wielu użytkowników chętnie pozbywa się niepotrzebnych przedmiotów. Można je znaleźć w kategorii "oddam za darmo". Zobacz jakie przedmioty wystawiono w Sieradzu i okolicach do wzięcia bez najmniejszej opłaty. Ale nie tylko o przedmioty chodzi. Do wzięcia bez żadnych kosztów są także szukające nowego domu zwierzaki: psy i koty. Opisy pod zdjęciami w fotogalerii.

To tragicznego w skutkach pożaru domu jednorodzinnego doszło w poniedziałkowe popołudnie we wsi Kolonii Lipny w gminie Złoczew. W ogniu zginęła 65-letnia kobieta!

Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.

Szlachetna Paczka aktywnie działała także w Błaszkach. Tu wolontariusze przygotowali 21 świątecznych podarków. Wszystkie trafiły już do potrzebujących rodzin.

Policja ma cztery nowe śmigłowce Bell. Są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt. Będą m.in. patrolować drogi. Do tej pory policjanci latali trzema takimi maszynami. Największym ich użytkownikiem jest policja amerykańska ma ok. 30 helikopterów tego typu.