Przegląd prasy Sieradz 15.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Sieradzu

Legia Warszawa, to zawsze Legia, nawet jeśli rezerwowa! Pokonać zespół ze stolicy po prostu bezcenne. W środę (15 maja) "Wojskowi", jak często określa się zespół z Warszawy, zawitają do Sieradza, aby rozegrać mecz o trzecioligowe punkty z Wartą. Tam trzeba, po prostu trzeba być, bo nasza drużna jest w gazie, wygrała dwa spotkania z rzędu, i jest szansa na trzeci sukces. Początek starcia o godzinie 17.30.

W Złoczewie sypnęło uciążliwymi aktami wandalizmu. Nieznani sprawcy kilkukrotnie zniszczyli wspólne dobro. Jest apel miasta do mieszkańców.

Wojciech Muzal i Krzysztof Tubilewicz opowiadali w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu o swojej drodze do radia. Było to kolejne spotkanie w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

Mieszkańcy gminy Klonowa będą mieli okazję skorzystać z porad specjalistów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na miejscu. Do urzędu gminy zawita mobilny punkt ZUS. Jakie szczegóły?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sieradzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Ponad 20 ósmoklasistów przystąpiło we wtorek do egzaminu z języka polskiego w sieradzkiej Szkole Podstawowej nr 1, której dyrektorem jest Piotr Bakowicz. To uczniowie klasy, której wychowawcą jest Aleksandra Nieborak.

Około 300 kapłanów zawita w czwartek (16 maja) do sieradzkiej Bazyliki Mniejszej, która jest także Sanktuarium Św. Józefa, patrona diecezji włocławskiej. Proboszczem i jednocześnie kustoszem świątyni, zwanej matką sieradzkich kościołów, jest ks. infułat Marian Bronikowski.Będzie to pielgrzymka księży z diecezji włocławskiej.

Egzaminy ósmoklasistów ruszyły dzisiaj. Do sprawdzianu wiedzy przystąpili także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w Sieradzu. Na początek język polski.