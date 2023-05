Przegląd prasy Sieradz 14.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Sieradzu

Tegoroczna Noc Muzeów w Sieradzu to absolutna petarda! Po godzinie 20 placówkę odwiedziło ponad 1000 zwiedzających. Prawdziwa kolejka ludzi ustawiła się do ekspozycji skarbu z Podłężyc, czyli monet odkopanych w tej podsieradzkiej miejscowości w 1991 roku.

Pogrzeb Adama Zagalskiego z Bełchatowa, który 1 maja zginął w wypadku motocyklowym z gminie Drużbice, odbył się w sobotę, 13 maja, w Zelowie. Był on też przyjacielem zwierząt, autorem bloga "Podróż na cztery łapy". Dziś pożegnały go dziś tłumy - bliscy, przyjaciele, znajomi i motocykliści z całej Polski

Około godziny 9.30 dyżurny Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu odebrał zgłoszenie o wybuchu gazu w strażnicy OSP Jakubice (gmina Warta).

12 maja w Poddębicach odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji strażaków, w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dziewicy i Męczennicy. W obchodach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, setki strażaków zawodowych oraz druhów ochotników, a także mieszkańcy Poddębic i okolic.

Schron przeciwatomowy obrony cywilnej w Tomaszowie Mazowieckim przenosi nas do czasów głębokiego PRL i trzeba przyznać, że robi niesamowite wrażenie. To jeden z niewielu tak dobrze zachowanych tego rodzaju obiektów w Polsce. Będzie go można zwiedzać podczas Nocy Muzeów, w sobotę, 13 maja.